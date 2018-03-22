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Как быстро скопировать вкладку из Chrome на Mac в Safari на iPhone
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Как быстро скопировать вкладку из Chrome на Mac в Safari на iPhone 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Полезность функции Handoff, позволяющей продолжить на iPhone работу, которая изначально была начата на Mac, сложно переоценить. Благодаря ей, например, можно мгновенно переключиться между десктопной и мобильной версией Safari, не теряя открытых ранее вкладок. О том, как для той же цели подружить Safari и Chrome, — в материале AppleInsider.ru.
Для начала необходимо установить расширение для Chrome, которое называется The QR Code Extension. Оно автоматически генерирует QR-коды веб-страниц, открытых в десктопной версии Chrome, чтобы вы могли отсканировать их при помощи своего iPhone и почти мгновенно открывать в мобильной версии Safari.
Установив расширение, откройте в Chrome на Mac (или Windows, в зависимости от платформы, которую вы используете) любую вкладку и нажмите на пиктограмму QR-кода, которая появилась в правом верхнем углу. Все, что вам останется сделать, — это запустить приложение «Камера» на iPhone и отсканировать сгенерированный QR-код.
После распознавания кода в верхней части дисплея появится баннер с предложением открыть ссылку в Safari. Нажмите на него и попадете на страницу, которая только что была открыта на экране вашего компьютера. Несмотря на кажущееся обилие шагов, процесс переключения займет не больше 5 секунд. Я засекал.
Обсудить данный метод переключения между платформами можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
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