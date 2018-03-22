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Как повысить производительность избранных приложений на Galaxy S9
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Как повысить производительность избранных приложений на Galaxy S9 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Несмотря на высокую производительность процессора Snapdragon 845, составляющего аппаратную основу Galaxy S9, многие приложения на флагманском смартфоне Samsung могут работать еще быстрее. Достаточно сконфигурировать их должным образом в программе Game Tuner.
Приложение Game Tuner было разработано и выпущено Samsung Electronics специально для фирменных смартфонов. Оно позволяет изменять настройки стороннего ПО, в том числе разрешение экрана и частоту смены кадров, с целью сокращения энергопотребления и увеличения производительности.
Чтобы испытать преимущества Game Tuner, скачайте его из Google Play и установите на свое устройство. Для этого необязательно быть обладателем флагманского Galaxy S9. Приложение совместимо с большинством смартфонов и планшетов южнокорейского производителя актуальных поколений.
После установки Game Tuner перейдите в раздел с неигровыми приложениями и добавьте туда те программы, производительность которых вы хотите повысить. Теперь откройте раздел с настройками и выберите разрешение и частоту смены кадров, при которых будет работать выбранная программа.
Снижение разрешения будет меньше нагружать процессор, повышая скорость работы приложения и более рационально расходуя ресурс батареи. Кроме того, в числе представленных типов конфигураций присутствует возможность «умной» подстройки разрешения в зависимости от уровня заряда.
Приглашаем вас обсудить полезность приложения Game Tuner в нашем Telegram-чате.
Приложение: Game Tuner
Разработчик: Samsung Electronics Co., Ltd.
Категория: Инструменты
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 4 человека
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