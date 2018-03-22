Как повысить производительность избранных приложений на Galaxy S9 

Несмотря на высокую производительность процессора Snapdragon 845, составляющего аппаратную основу Galaxy S9, многие приложения на флагманском смартфоне Samsung могут работать еще быстрее. Достаточно сконфигурировать их должным образом в программе Game Tuner.
Приложение Game Tuner было разработано и выпущено Samsung Electronics специально для фирменных смартфонов. Оно позволяет изменять настройки стороннего ПО, в том числе разрешение экрана и частоту смены кадров, с целью сокращения энергопотребления и увеличения производительности.
Чтобы испытать преимущества Game Tuner, скачайте его из Google Play и установите на свое устройство. Для этого необязательно быть обладателем флагманского Galaxy S9. Приложение совместимо с большинством смартфонов и планшетов южнокорейского производителя актуальных поколений.
После установки Game Tuner перейдите в раздел с неигровыми приложениями и добавьте туда те программы, производительность которых вы хотите повысить. Теперь откройте раздел с настройками и выберите разрешение и частоту смены кадров, при которых будет работать выбранная программа.
Снижение разрешения будет меньше нагружать процессор, повышая скорость работы приложения и более рационально расходуя ресурс батареи. Кроме того, в числе представленных типов конфигураций присутствует возможность «умной» подстройки разрешения в зависимости от уровня заряда.
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Приложение: Game Tuner
Разработчик: Samsung Electronics Co., Ltd.
Категория: Инструменты
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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