Цукерберга вызовут в конгресс США для дачи показаний по Cambridge Analytica

"Мы считаем, что он (Цукерберг — ред.), как директор Facebook, является тем свидетелем, который даст ответы американскому народу. Мы ждем возможности поработать с Facebook и господином Цукербергом, чтобы определить дату и время для слушания в комитете в ближайшее время ", — говорится в заявлении конгрессменов Грега Уолдена и Франка Паллона.

Сам Цукерберг ранее заявлял, что готов дать показания американскому конгрессу. Комитет планирует направить официальное письмо в Facebook в ближайшие дни.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.