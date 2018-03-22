Как получить доступ к чужому Mac через iMessage (легально)

Как получить доступ к чужому Mac через iMessage (легально) Компьютеры Mac комплектуются хорошим набором приложений, которых большинству хватит для выполнения всех базовых задач.

Далеко не все пользователи знают, что в macOS есть приложение для удаленного подключения к другим компьютерам. По непонятным причинам разработчики скрывают эту программу из Launchpad.

Найти программу Общий экран можно через поиск Spotlight или в Finder по пути /System/Library/CoreServices/Applications.

Что нужно настроить

На компьютере, к которому будем подключаться, следует произвести ряд настроек:

1. Перейдите по пути Настройки — Общий доступ и включите опцию Общий экран.

2. В окне Разрешить доступ можно добавить или удалить учетные записи, которым будет разрешено удаленное подключение.

3. В дополнительных настройках можно разрешить запрос на подключение для любого пользователя и задать универсальный VNC пароль для подключения.

Как подключаться

После произведенных настроек можно пробовать подключиться к компьютеру через приложение Общий экран.

Для этого нужно указать сетевой адрес компьютера, который виден в настройках или просто ввести Apple ID пользователя.

На компьютере появится запрос на подключение. После принятия запроса следует предоставить доступ лишь на просмотр либо на полное управление компьютером.

Вот так можно без труда подключиться с одного Mac к другому без стороннего ПО и сервисов.

⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.