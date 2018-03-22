Ещё
Как получить доступ к чужому Mac через iMessage (легально)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как получить доступ к чужому Mac через iMessage (легально) 

iPhones.ru 41 минуту назад
Фото: iPhones.ru
Как получить доступ к чужому Mac через iMessage (легально) Компьютеры Mac комплектуются хорошим набором приложений, которых большинству хватит для выполнения всех базовых задач.
Далеко не все пользователи знают, что в macOS есть приложение для удаленного подключения к другим компьютерам. По непонятным причинам разработчики скрывают эту программу из Launchpad.
Найти программу Общий экран можно через поиск Spotlight или в Finder по пути /System/Library/CoreServices/Applications.
Что нужно настроить
На компьютере, к которому будем подключаться, следует произвести ряд настроек:
1. Перейдите по пути Настройки — Общий доступ и включите опцию Общий экран.
2. В окне Разрешить доступ можно добавить или удалить учетные записи, которым будет разрешено удаленное подключение.
3. В дополнительных настройках можно разрешить запрос на подключение для любого пользователя и задать универсальный VNC пароль для подключения.
Как подключаться
После произведенных настроек можно пробовать подключиться к компьютеру через приложение Общий экран.
Для этого нужно указать сетевой адрес компьютера, который виден в настройках или просто ввести Apple ID пользователя.
На компьютере появится запрос на подключение. После принятия запроса следует предоставить доступ лишь на просмотр либо на полное управление компьютером.
Вот так можно без труда подключиться с одного Mac к другому без стороннего ПО и сервисов.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
iPhones.ru: последние новости
Джейлбрейк в 2018 году. Кому он нужен? Telegram отказался предоставлять ФСБ ключи переписки Apple может показать 11-дюймовый iPad Pro на WWDC 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии235
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах240
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет226
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение