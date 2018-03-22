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Опубликована памятка по использованию соцсетей для российских военных
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Опубликована памятка по использованию соцсетей для российских военных 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
В военных частях российской армии появились информационные памятки, касающиеся социальных сетей, пишут пользователи Интернета.
Снимок памятки опубликовал у себя в ЖЖ военный журналист Денис Мокрушин. Из копии документа следует, что военнослужащим советуют воздержаться от использования соцсетей. А если все же аккаунт у военных есть, им настоятельно рекомендуют не публиковать информацию о месте и характере службы, а также не постить снимки военных объектов, что является наказуемым деянием.
В выходных данных плаката указано, что он изготовлен в АО «Красная звезда» — полиграфическом предприятии, выпускающем одноименную газету, издаваемую Минобороны.
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