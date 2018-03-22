Опубликована памятка по использованию соцсетей для российских военных

В военных частях российской армии появились информационные памятки, касающиеся социальных сетей, пишут пользователи Интернета.

Снимок памятки опубликовал у себя в ЖЖ военный журналист Денис Мокрушин. Из копии документа следует, что военнослужащим советуют воздержаться от использования соцсетей. А если все же аккаунт у военных есть, им настоятельно рекомендуют не публиковать информацию о месте и характере службы, а также не постить снимки военных объектов, что является наказуемым деянием.