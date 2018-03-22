Саммит ЕС потребовал от Facebook защитить личные данные пользователей

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС потребовал от компании Facebook сделать все, чтобы защитить личные данные пользователей. Об этом заявил в четверг глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первой пленарной сессии саммита ЕС.

"Всем лидерам было ясно, что личные данные граждан должны быть полностью защищены. Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому", — сказал он.

Ранее на саммите глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что пригласил руководителя компании Facebook Марка Цукерберга дать объяснения по утечке личных данных. «Мы пригласили главу компании Facebook дать разъяснения в Европарламенте [о том], какие шаги он предпринял, чтобы личные данные пользователей соцсети не использовались в ненадлежащих целях», — сказал Таяни.

"Мы являемся крупнейшим рынком, мы являемся регулятором. Он [Цукерберг] должен объяснить перед Европарламентом в Брюсселе, какие меры были предприняты. В ходе выборов в США, в ходе референдума по Brexit данные Facebook использовались, чтобы оказать влияние на позицию граждан", — добавил глава Европарламента.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Позже Цукерберг пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей.