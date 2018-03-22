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Европарламент пригласил Цукерберга на ковер
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Европарламент пригласил Цукерберга на ковер 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Европарламент пригласил создателя компании Facebook Марка Цукерберга дать объяснения по утечке личных данных из данной соцсети. Об этом сообщил глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после своего выступления на саммите ЕС.
"Мы являемся крупнейшим рынком, и мы являемся регулятором, — отметил Таяни. — Он должен объяснить перед Европарламентом в Брюсселе, какие меры были предприняты. В ходе выборов в США, в ходе референдума по Brexit данные Facebook использовались, чтобы оказать влияние на позицию граждан".
Ранее СМИ сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Цукерберг пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек.
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