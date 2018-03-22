Насколько востребована работа в Apple? 

Деловая социальная сеть LinkedIn опубликовала рейтинг наиболее востребованных работодателей США, в котором Apple заняла шестое место. При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: интерес к рабочим местам компании, лояльность к бренду, а также удержание персонала.
Отмечается, что были собраны и проанализированы данные 546 миллионов человек по всему миру, чтобы выявить востребованность тех или иных вакансий, а также определить приверженность к конкретным компаниям. Как следует из данных LinkedIn, в Apple уже работает около 120 000 человек, что на 10 000 больше, чем годом ранее. Самыми востребованными для компании в 2017 году стали инженеры и IT-специалисты. Среди бонусов для работников — 25% скидка на устройства собственного производства и льготы в случае декретного отпуска.
Непосредственно рейтинг выглядит следующим образом:
Alphabet
Salesforce
Tesla
Apple
Comcast NBCUniversal
Spotify
McKinsey & Company
Adobe
Airbnb
Хотя Apple расположилась позади Tesla в данном списке, она обошла многие другие компании, включая Oracle, Uber и Spotify. С полным списком можно ознакомиться здесь.