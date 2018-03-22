Сбой «Вконтакте» обнулил счетчики подписчиков

В социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. Из‐за этого обнулились счетчики подписчиков всех сообществ. Об этом сообщило онлайн‐издание TJ со ссылкой на пресс‐службу соцсети.

На страницах даже самых популярных групп в информации можно было увидеть, что подписчики отсутствуют. Кроме того, исчез даже сам блок «подписчики» из меню.

По факту пользователи все так же оставались подписаны на паблики.

Отмечается, что неполадки возникли как в веб-версии, так и в приложениях для смартфонов. В пресс-службе

соцсети уже исправили проблему.