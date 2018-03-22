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Сбой «Вконтакте» обнулил счетчики подписчиков
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Сбой «Вконтакте» обнулил счетчики подписчиков 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. Из‐за этого обнулились счетчики подписчиков всех сообществ. Об этом сообщило онлайн‐издание TJ со ссылкой на пресс‐службу соцсети.
На страницах даже самых популярных групп в информации можно было увидеть, что подписчики отсутствуют. Кроме того, исчез даже сам блок «подписчики» из меню.
По факту пользователи все так же оставались подписаны на паблики.
Отмечается, что неполадки возникли как в  веб-версии, так и в приложениях для смартфонов. В  пресс-службе
соцсети уже исправили проблему.
Кириллу Терешину, синтольному «бодибилдеру» по прозвищу «Руки‐базуки», резко стало плохо. На своей странице в «ВКонтакте» он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться, чтобы остаться в живых.
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