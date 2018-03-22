Ещё
«Вконтакте» обнулил подписчиков групп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вконтакте» обнулил подписчиков групп 

Ридус 33 минуты назад
В группах социальной сети «ВКонтакте» исчезли подписчики. На 18.10 при заходе в любую группу отображалось, что на сообщество подписано 0 подписчиков. При этом время от времени это число менялось, но затем вновь обнулялось.
Ридус: последние новости
В России развернута первая сеть 5G 10+ крутых фонов для рабочего стола, которые вы захотите установить 87-летняя бабуля рисует в Paint так, что способна поразить даже Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии164
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию131
Угрозы дошли до российской разведки84
Мэй может остаться без поддержки69
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение