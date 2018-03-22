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«Вконтакте» обнулил подписчиков групп
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«Вконтакте» обнулил подписчиков групп
Ридус
33 минуты назад
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В группах социальной сети «ВКонтакте» исчезли подписчики. На 18.10 при заходе в любую группу отображалось, что на сообщество подписано 0 подписчиков. При этом время от времени это число менялось, но затем вновь обнулялось.
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