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ФАС возбудила дело из-за двукратного роста стоимости регистрации сайтов в доменах.ru и.рф
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ФАС возбудила дело из-за двукратного роста стоимости регистрации сайтов в доменах.ru и.рф 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РАПСИ
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и «Технический центр интернет» по признакам установления высокой стоимости регистрации сайтов в доменах.ru и.рф, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
В сообщении указывается, что в каждой доменной группе (национальной, общей и специализированной) имеются свои порядки регистрации, а в России их устанавливает АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Как отмечает ФАС, недавно плата за регистрацию сайта в национальном домене.ru и.рф увеличилась почти в два раза. Кроме того, увеличилась плата и за ряд других услуг. Это, в свою очередь, может сказаться как на потребителях, так и на конкуренции в целом.
«Неудивительно, что ФАС России заинтересовалась ситуацией и возбудила дело по признакам установления монопольно высокой цены в отношении Координационного центра и Технического Центра Интернет. Ведомство проверит обоснованность повышения платы», — говорится в сообщении.
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