ФАС возбудила дело из-за двукратного роста стоимости регистрации сайтов в доменах.ru и.рф

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и «Технический центр интернет» по признакам установления высокой стоимости регистрации сайтов в доменах.ru и.рф, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В сообщении указывается, что в каждой доменной группе (национальной, общей и специализированной) имеются свои порядки регистрации, а в России их устанавливает АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Как отмечает ФАС, недавно плата за регистрацию сайта в национальном домене.ru и.рф увеличилась почти в два раза. Кроме того, увеличилась плата и за ряд других услуг. Это, в свою очередь, может сказаться как на потребителях, так и на конкуренции в целом.

«Неудивительно, что ФАС России заинтересовалась ситуацией и возбудила дело по признакам установления монопольно высокой цены в отношении Координационного центра и Технического Центра Интернет. Ведомство проверит обоснованность повышения платы», — говорится в сообщении.