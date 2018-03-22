Это приложение перенесет уникальную функцию Pixel 2 на ваш смартфон 

Возможность управлять интерфейсом смартфона путем сдавливания боковых граней, являющаяся уникальной фишкой HTC U11 и Google Pixel второго поколения, могла быть реализована на гораздо большем количестве устройств. Это подтвердили разработчики студии Pocketdevelopers, выпустившие приложение SideSqueeze.
Немногим известно, что в конструкции смартфонов с чувствительными гранями нет и не было специальных датчиков наподобие 3D Touch, способных преобразовывать усиленные нажатия в команды. Распознавание жестов происходит благодаря работе встроенного барометра, который определяет уровень давления на заднюю стенку и боковые грани.
Чтобы убедиться в том, что это правда, установите приложение SideSqueeze, активируйте его и задайте команды, которые будут выполняться по сдавливанию граней. Разработчики уверяют, что программа совместима со всеми устройствами со встроенным барометром, однако основные испытания проводились с участием Galaxy S8 и Note 8.
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Приложение: SideSqueeze (Unreleased)
Разработчик: Pocketdevelopers
Категория: Работа
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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