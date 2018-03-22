Apple порвала Samsung по продажам смартфонов в России

Apple порвала Samsung по продажам смартфонов в РоссииАналитики консалтинговой компании IDC проанализировали рынок смартфонов в России . За 2017 год Apple заработала почти вдвое больше Samsung в России.

Apple смогла заработать почти вдвое больше Samsung — $2,6 млрд против $1,5 млрд соответственно.

Любопытно, что Samsung продала на 50% больше смартфонов, чем Apple. По количеству проданных смартфонов корейцы занимают первую позицию по России. Второе и третье места за Xiaomi и Huawei соответственно.

Но Apple тоже добилась определенных успехов. Благодаря релизу iPhone 8, 8 Plus и X, купертиновцы смогли захватить 20% рынка смартфонов по всему миру. В 2016 году доля компании составляла всего 10%.