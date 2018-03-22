Instagram добавил новые возможности для профиля

Команда фотосервиса Instagram запустила новую возможность для профилей пользователей. Теперь в раздел биографии можно добавить хэштеги и ссылки на другие профили.

Хэштеги добавляются после стандартного значка #, а других профилей — после @. После этого они автоматически превращаются в полноценные ссылки по хэштегу и на другие аккаунты. Если пользователь поставит ссылку на чужой аккаунт в своём профиле, тот человек получит об этом оповещение и может удалить ссылку на свой профиль. В таком случае, упоминание этого профиля останется в биографии, но без прямой ссылки.