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Instagram добавил новые возможности для профиля
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Instagram добавил новые возможности для профиля 

Ferra.ru 52 минуты назад
Команда фотосервиса Instagram запустила новую возможность для профилей пользователей. Теперь в раздел биографии можно добавить хэштеги и ссылки на другие профили.
Хэштеги добавляются после стандартного значка #, а других профилей — после @. После этого они автоматически превращаются в полноценные ссылки по хэштегу и на другие аккаунты. Если пользователь поставит ссылку на чужой аккаунт в своём профиле, тот человек получит об этом оповещение и может удалить ссылку на свой профиль. В таком случае, упоминание этого профиля останется в биографии, но без прямой ссылки.
Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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