Google научила Chrome блокировать автовоспроизведение видео со звуком

Компания Google рассказала о грядущем удобном обновлении своего браузера. Начиная с версии Chrome 66 автовоспроизведение видео со звуком, которое многих так раздражает, будет заблокировано, практически, полностью.

В январской версии Chrome 64 уже была возможность остановить автовоспроизведение видео со звуком на определённых сайтах по клику правой кнопкой мышки.

В Chrome 66 вводятся новые критерии, которым сайты должны соответствовать, чтобы им разрешили автоматически начинать воспроизведения видео со звуком. Этот список требований настолько обширный, что можно не переживать, что из колонок вдруг польются странные звуки при открытии новых вкладок.

Чтобы включить автовоспроизведение видео со звуком пользователю потребуется нажать или как-то по-другому повзаимодействовать с сайтом, или же ранее «проявить интерес» к мультимедийному контенту на сайте. Релиз браузера Chrome версии 66 запланирован на следующий месяц.