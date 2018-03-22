Смартфон как фитнес-трекер: лучшие приложения для бега и тренировок

В здоровом теле — здоровый дух. А в смартфоне — умное приложение для тренировок, которое умеет считать калории, составлять маршруты для пробежек и подбадривать спортсмена на пути к его целям. Мы нашли лучшие приложения, которые могут заменить модные фитнес-браслеты и сделать вашу тренировку интересней и продуктивней.

Бег и фитнес: Runtastic Running & Fitness

Runtastic Running & Fitness — одно из лучших приложений для бега и фитнеса. Оно доступно для Android или iOS. Приложение предлагает удобные функции для записи и анализа результатов своих пробежек и тренировок, а также вычисляет среднюю скорость и сожженные калории.

Во время бега программа может вслух уведомить вас о промежуточных результатах, что поможет с каждым днем улучшать их.

В приложении есть «режим поддержки», в котором вас будут подбадривать голосовые подсказки прямо во время тренировки.

Спортивными достижениями в Runtastic Running & Fitness можно делиться с друзьями в соцсетях.

В Runtastic есть особенная функция Story-Runs. Она превращает обычную пробежку в настоящее приключение, делая банальные тренировки интересней.

У приложения есть платный Pro-вариант с расширенным функционалом. Однако для простых тренировок и бега будет достаточно и бесплатной версии. Личный тренер в вашем смартфоне: Nike+ Run Club Nike+Run Club — еще одно популярное приложение для бега, подходящее для Android-устройств и iPhone. Приложение записывает скорость, дистанцию и расстояние, которые вы пробежали, а потом показывает ваши рекорды.

Помимо дневника тренировок и результатов состязаний с другими спортсменами, вам будет доступен датчик сердечного ритма.

Nike+ может выступить в роли тренера и составить для вас индивидуальный план занятий. Приложение поможет организовать конкретную тренировку с учетом ваших целей. План автоматически меняется в соответствии с достижениями. Бегайте с GPS: RunKeeper

Бесплатное приложение RunKeeper записывает маршрут вашей пробежки с помощью GPS, записывает пройденное расстояние, включая перепады высоты и изменение вашей скорости. Скачайте GPS: RunKeeper для Android или iOS. Приложение считает сожженные калории.

Во время пробежки можно делать фотографии и делиться ими с другими спортсменами на вашем маршруте.

Статистику активности, планы тренировок и их результаты вы сможете опубликовать на своих страничках в социальных сетях.

В RunKeeper можно сохранять пройденные маршруты, чтобы повторить их еще раз.

В приложении есть голосовой помощник, который дает подсказки и рассказывает о ваших достижениях.

Подписавшись на сервис RunKeeper Elite, вы сможете найти себе компанию для пробежки. Читайте также: Тестируем аккумулятор iPhone: как проверить емкость батареи

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