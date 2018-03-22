Представлен новый метод защиты данных от вайперов

Группа исследователей из Университета Пердью ( США ) разработала новый метод защиты данных от современного вредоносного ПО, предназначенного для уничтожения информации (вайперы). Техника, получившая название Reactive Redundancy for Data Destruction (R2D2), работает на виртуальных машинах и не совместима с обычными операционными системами. В ходе тестирования новый метод показал свою эффективность против таких вредоносов, как Shamoon (версии 1 и 2), StoneDrill и Destover.

Ученые реализовали прототип R2D2 в гипервизоре, который отслеживает уничтожение данных с помощью технологии мониторинга внутреннего состояния виртуальной машины (Virtual machine introspection, VMI). R2D2 использует VMI для перехвата операций, связанных с открытием и записью файла на защищенных ОС (гостевая ОС на виртуальной машине). Обнаружив такие операции, R2D2 проводит их оценку на наличие известных деструктивных схем. В случае выявления угрозы гипервизор создает временную контрольную точку, которую оператор может использовать для восстановления системы.

R2D2 игнорирует стандартные операции удаления и отслеживает операции, которые намеренно открывают и перезаписывают файл. Подобное поведение присуще приложениям для безопасного удаления данных и вайперам. R2D2 проводит мониторинг на предмет операций, перезаписывающих файл случайными данными или повторяющимися строками кода. Технология способна распознавать 13 известных методов «безопасного удаления», используемых приложениями и вредоносным ПО.

Как пояснили исследователи, поддержка приложений для безопасного удаления данных связана с предположением, что вирусописатели могут внедрить подобные программы в новые версии вайперов.

В настоящее время R2D2 находится на стадии прототипа. В ходе испытаний метод продемонстрировал высокую точность при выявлении вредоносных деструктивных операций. В частности, из 989 деструктивных операций только 2 были расценены как безвредные, а из 989 безвредных 5 были идентифицированы как деструктивные.

Тестирование нового метода проводилось на ОС Windows 7, работающей в виртуальной машине. По словам исследователей, R2D2 может использоваться на более современных версиях Windows и потенциально на Linux, macOS и других операционных системах.