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В сети поглумились над любовью американского спецназа к кожному салу и нефти
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В сети поглумились над любовью американского спецназа к кожному салу и нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В интернете набирает популярность мем, посвященный желанию американских войск вторгнуться на любую территорию, богатую нефтью. Поводом для шуток стала многозначность слова oil, которое может означать как природное горючее, так и жир.
Изначально флешмоб был запущен на международном имиджборде Reddit, однако быстро распространился на другие интернет-площадки, включая Facebook и Twitter.
Пользователи пририсовывают изображения американских спецназовцев на свои лица, головы и к сковородкам для жарки — везде, где может оказаться масло или «жир». Солдаты «высаживаются» даже в трансляцию кулинарного шоу, как только ведущий добавляет масло по рецепту.
Также юзеры создают мемы, основываясь на современном политическом дискурсе. Так, по мнению пользователей сети, американская армия моментально сломает стену между США и Мексикой, обещанную Дональдом Трампом, если в латиноамериканской стране обнаружат запасы полезных ископаемых.
Пользователи неоднократно назвали эту серию мемов лучшей за последние годы, так как в ней сочетаются юмор и новостная повестка.
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