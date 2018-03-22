Пользователи Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ жалуются на проблемы с тачскрином

Пользователи новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ начали жаловаться в социальных сетях и на форумах на проблемы с сенсорными экранами.

У смартфонов непредсказуемым образом появляются «мёртвые зоны», которые не реагируют на прикосновения должным образом. В большинстве случаев жалобы касаются модели Samsung Galaxy S9+, но встречаются жалобы и на Galaxy S9.

Проблема, предположительно, является аппаратной. После отката к заводским настройкам она не пропадает. Чувствительность теряют разные участки экрана, без какого-то определённого сценария.

Некоторые пользователи жалуются «мёртвую зону» в верхней части, другие — в нижней или в середине. Интересно, что чаще всего это проявляется в горизонтальном режиме, а становится наиболее заметным и неприятным при управлении жестами и при наборе на вертикальной клавиатуре, когда становится невозможно напечатать нужные слова.

Сама Samsung пока проблему никак не прокомментировала. При попытке вернуть проблемный аппарат по гарантии некоторые пользователи столкнулись со сложностями, если смартфон был куплен по программе trade-in.