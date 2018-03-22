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Кому ограничивают доступ в Сеть?
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Кому ограничивают доступ в Сеть? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Везде есть бесплатные точки доступа к Интернету. Должны ли те, кто их предоставляет, ограничивать доступ к опасным ресурсам? Есть ли ответственность за то, что организация этого не делает?
Отвечает заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков:
«Есть два варианта предоставления бесплатных точек доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Первый — её организует оператор связи. В этом случае он обязан проводить идентификацию пользователей любым доступным способом. К примеру, через СМС. Также он должен ограничивать доступ к ресурсам, содержащим запрещённую информацию. При нарушении этих требований оператор связи несёт ответ­ственность по ст. 13.34 КоАП РФ (штраф — до 100 тысяч рублей).
Второй вариант — когда точку доступа организует собственник ресторана, кафе, магазина и т. д. При этом открытая Сеть (к примеру, без ввода пароля) позволяет всем, в том числе несовершеннолетним, получить доступ к опасной информации. П. 1 ст. 14 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» обязывает собственников ограничивать доступ несовершеннолетних к вредной информации. Требования к таким мерам прописаны в приказе Минкомсвязи РФ от 16 июня 2014 г. № 161.
Когда в Управление Роскомнадзора по Пермскому краю поступает информация о том, что на каком-либо объекте такой защиты нет, мы возбуждаем административные дела (ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ). Владельцы точки могут заплатить штраф от 5 до 50 тысяч рублей».
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