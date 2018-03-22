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Определены основные тенденции в сфере технологий идентификации на 2018
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Определены основные тенденции в сфере технологий идентификации на 2018 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Компания HID Global определила основные тенденции в сфере технологий идентификации на 2018 год. По наблюдениям компании, одними из главных трендов в этом году станут внедрение облачных сервисов и мобильных приложений, обеспечение безопасности интернета вещей (IoT) и анализ данных.
«Надежные идентификаторы станут в этом году фундаментальной базой для организаций, на основе которой будут создаваться среды, соединяющие людей, места и вещи, — сказал Самуэль Асарной, старший вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса в HID Global. — Удобство для пользователей выйдет на новый уровень с помощью мобильных, IoT и облачных технологий, предоставив дополнительные возможности для будущих инноваций».
HID Global отмечает пять главных тенденций 2018 года, которые окажут существенное влияние на то, как организации используют доверенные идентификаторы.
Переход в облака
Простота развертывания облачных решений, гибкость, различные возможности подключения и преимущества в части производительности — все эти факторы способствуют активному внедрению облаков. Облачные платформы контроля доступа с API-интерфейсом и комплектом разработчика SDK будут стимулировать распространение новых программных решений, расширяющих возможности организаций для максимальной окупаемости инвестиций. Выпуск карт на основе облачных вычислений также будет развивать отрасль благодаря простоте, безопасности решений и оптимизированной структуре расходов: перед правительствами разных стран все чаще ставится задача того, как дополнить физические идентификаторы облачными мобильными ID граждан.
Облачная аутентификация и управление учетными данными будут и далее способствовать интеграции мобильных устройств, токенов, карт и межмашинных рабочих станций. Цифровые сертификаты в экосистеме IoT будут основываться на доверенных облачных сервисах для доставки и управления сертификатами для тысяч устройств.
Связанные устройства и среды фокусируются на защите IoT  Цифровые сертификаты станут основным компонентом доверия в экосистеме IoT. Начнут выпускаться уникальные цифровые идентификаторы для принтеров и кодеров, мобильных телефонов, планшетов, видеокамер и систем автоматизации зданий, а также появится более широкий спектр таких объектов, как автомобили с сетевыми возможностями и медицинские устройства.
Поддержка функции «чтение» NFC в Apple iOS 11 будет способствовать внедрению приложений на основе IoT, таких как защита бренда, программы лояльности и другие варианты использования, что еще больше повысит необходимость в обеспечении безопасности в экосистеме IoT.
Переломный момент в развитии мобильного доступа: принятие технологии на массовом рынке
2017 стал годом мобильного доступа, и активное внедрение этой технологии продолжится и в 2018 году. Зрелость мобильных решений и их интеграция в другие системы в сочетании с возможностями мобильных устройств, способствующими повышению удобства для пользователей, увеличению операционной эффективности и обеспечению более высокого уровня безопасности, приведут к ускоренному росту и широкому внедрению мобильного доступа.
Эмуляция карт, режим NFC, наиболее желанный для управления мобильным доступом, поддерживается исключительно для Apple Pay; таким образом, Bluetooth остается стандартом связи для кросс-платформенного мобильного доступа. Тем не менее, организации будут инвестировать в считыватели и другую инфраструктуру, поддерживающую NFC и BLE, чтобы быть готовыми к будущему.
Конвергенция физической и цифровой безопасности
Концепция управления физической идентификацией и доступом (PIAM) приведет к конвергенции физической и цифровой безопасности на едином идентификаторе, поставив идентичность во главу угла. Правительство, финансы, энергетика и другие регулируемые рынки станут первыми, кто будет использовать решения для безопасного доступа в здания, к электронной почте, веб-сайтам и VPN.
Появляются новые конвергентные модели идентификации, использующие облачную аутентификацию и мобильные устройства. Например, возможность проверки присутствия человека в определенном месте, мобильные идентификаторы, проверяющие физические ID граждан, и смарт-карты, с помощью которых проводится аутентификация пользователей на корпоративных ресурсах.
Аналитика данных будет стимулировать управление рисками для прогнозных моделей и развития новых возможностей
Устройства, системы контроля доступа, приложения IoT и другие решения, связанные с облаком, предоставляют надежные данные для расширенной аналитики. Анализ этих данных может быть использован для оптимизации рабочих решений и обеспечения более удобного доступа для конечных пользователей.
Прогностическая аналитика и биометрия будут играть решающую роль в обеспечении безопасности людей, отвечая всем требованиям сотрудников в предоставлении высококлассных индивидуальных сервисов на рабочем месте. Аналитика также поможет сократить время простоя на предприятии, стимулировать автоматизацию производства и улучшить соответствие законодательным требованиям с помощью мониторинга состояния производства, основанного на решениях для определения местоположения в реальном времени.
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