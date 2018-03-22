Times: «Лаборатория Касперского» раскрыла американскую программу для слежки в интернете

По ее данным, компания, продукцию которой недавно запретили продавать в Соединенных Штатах, предупредила об этом вредоносном коде, который позволяет получать доступ к роутерам, чтобы следить за активностью пользователей в интернете.

Ираке, Кении, Судане, Сомали, Турции и Данное ПО было обнаружено в Афганистане Йемене . Согласно информации газеты, Slingshot используется уже шесть лет и является частью программы американских военных, отслеживающей радикальных исламистов, пользующихся интернетом в интернет-кафе в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Как подчеркивает издание, раскрытие Slingshot может привести к тому, что Америка «потеряет доступ к ценной долгосрочной программе слежения и поставит под угрозу жизни военнослужащих».