Apple Watch диагностируют аритмию с точностью 97%

Пульсометр Apple Watch, благодаря усилиям разработчиков Cardiogram и исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско превратившийся в полноценный диагностический инструмент, обрел новую способность. Недавно стало известно, что теперь он также может использоваться для выявления аритмии. Точность диагностической процедуры достигает 97%.

В рамках исследования было проанализировано более 139 миллионов сеансов измерений пульса, поступивших от 9750 пользователей приложения Cardiogram. Анализ диагностических данных был поручен самообучаемой нейронной сети DeepHeart, прекрасно показавшей себя при выявлении гипертонической болезни, апноэ во сне, диабета на ранних стадиях и даже заболеваний крови.

Многочисленные лабораторные опыты показали, что нейронная сеть DeepHeart определяет признаки аритмии на уровне, близком к профессиональному медицинскому оборудованию, и лучше, чем это делает браслет KardiaBand. Несмотря на то что разница в точности оказалась не слишком значительной — 97-98% против 93% — труд разработчиков Cardiogram заслуживает уважения.

Ранее аналогичные опыты проводила сама Apple совместно с учеными Стэнфордского университета. В рамках проекта было запущено экспериментальное приложение Apple Heart Study, которое позволяло жителям Соединенных Штатов от 17 лет принять участие в исследовании и испытать диагностические способности Apple Watch на себе.

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Название: Cardiogram for Apple Watch Издатель/разработчик: Cardiogram, Inc. Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить