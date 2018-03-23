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Дополненная реальность поможет выбрать подходящую упаковку для посылки
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Дополненная реальность поможет выбрать подходящую упаковку для посылки 

ИнформУпак 40 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
Новая функция мобильного приложения, обеспечивающего доступ на eBay, позволяет узнать габариты и тип коробки, которая будет соответствовать стандартам американской почтовой службы USPS. Чтобы применить технологию дополненной реальности, пользователь должен навести камеру телефона на объект, затем приложение автоматический рассчитает размер и покажет на экране телефона, как будет выглядеть самая подходящая коробка для указанного товара.
Пока неизвестно, будут ли расчеты приложения достаточно точными, однако при условии корректной работы новой функции пользователи смогут сберечь не только свои деньги, но и нервы, так как выбор правильной упаковки для отправляемого по почте товара часто оказывается непростым делом.
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