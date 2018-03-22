Кто еще пользуется вашим интернетом? Вычисляем тайных гостей сети

Интернет постоянно тормозит? Возможно, ваш Wi-Fi используете не только вы. Вычислить сторонние устройства и узнать, кто выходит в интернет через ваш роутер, поможет сетевой сканер.

Сканируем сеть с помощью Dipiscan

Представьте себе: вы собираетесь посмотреть новый фильм на своем любимом потоковом сервисе и замечаете, что скорости интернета не хватает для 4K или Full HD, а видео ужасно тормозит. Возможно, кто-то в вашей домашней сети начал крупную загрузку. Если вы знаете «злоумышленника», это не проблема, но что делать, когда на горизонте нет других пользователей, а к интернету подключены только вы? Скорее всего, в вашей сети появилось стороннее устройство.

Чтобы защитить себя от таких неприятных сюрпризов, используйте сетевой сканер, который проверит вашу домашнюю сеть и покажет, какие устройства в ней зарегистрированы. Например, Dipiscan — простой в управлении и бесплатный инструмент, который идеально подойдет даже неопытным пользователям.

Как пользоваться Dipiscan Устанавливать программу не нужно — распакуйте ZIP-файл и сразу запустите Dipiscan.EXE.

Сначала откроется вкладка «Scan». Если вы разбираетесь в сетевых настройках, введи здесь диапазон IP-адресов для поиска. В противном случае перейдите в меню «Range From» и выберите опцию «Local Network».

Чтобы запустить сканирование сети, нажмите «Analyze».

Когда анализ будет закончен, вы можете проверить полученный список устройств и найти возможные несоответствия. Программа покажет IP и MAC-адрес, а также имя NetBIOS для каждого гаджета. Скачать Dipiscan Альтернативные решения

Dipiscan — это проверенная временем программа, но ее интерфейс может показаться кому-то устаревшим. На самом деле, существует много альтернативных решений. Например, WiFi Guard от Softperfect, утилита Who`s On My WiFi или NetBScanner. Делитесь в комментариях своим опытом использования такого рода софта.

CHIP: проверьте вашу сеть, даже если интернет не тормозит

Вы спрашивали себя, не использует ли сосед или один из его друзей вашу сеть для выхода в интернет? Не думайте, что это невозможно — при желании можно взломать любой роутер. Анализ домашней сети не займет много времени, но позволит сэкономить трафик и не допустить подключение чужих устройств. Обновляйте прошивку роутера, а при необходимости замените его на более современный. Выбрать актуальную модель поможет наш соответствующий рейтинг.

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