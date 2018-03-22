Ещё
Яндекс разрешил встраивать Карты в мобильные приложения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яндекс разрешил встраивать Карты в мобильные приложения 

Ferra.ru 2 часа назад
Разработчики Яндекса объявили о запуске нового инструмента — Yandex MapKit. Он позволяет встраивать карты в мобильные приложения сторонним разработчикам, использовать картографические данные и технологии Яндекс. Карт в продуктах для iOS или Android.
Как отмечают разработчики, Yandex MapKit даёт возможность встроить в приложение практически любую функцию Яндекс. Карт, включая поиск организаций и адресов, построение маршрутов с учётом пробок или просмотр панорам.
Карты на основе нового Yandex MapKit умеют работать в офлайн-режиме, без доступа к сети. В новой версии доступны векторные карты — они загружаются быстрее, чем растровые, которые были в предыдущих версиях продукта. Разработчики могут настроить внешний вид карты — например, сделать так, чтобы их цвет менялся в зависимости от времени суток.
Yandex MapKit можно использовать бесплатно или на коммерческой основе. Бесплатная сильно ограничена по функциональности. Она работает только в онлайн-режиме, допускает не больше 25 тысяч запросов в сутки, её нельзя использовать в платных и закрытых приложениях. Платных версий две: стандартная и расширенная. Стоимость годовой лицензии стартует от 120 тысяч рублей в год и зависит от назначения приложения, его возможностей и количества запросов к приложению в сутки.
Ferra.ru: последние новости
Ростелеком, Сколково и Nokia запустили первую в России открытую опытную зону 5G Дуров снова отказался выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки Telegram Смартфон Nokia 6 второго поколения выходит в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»111
Офицеры МВД подрались на совещании68
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»210
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом225
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
02:55
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах
Общество Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение