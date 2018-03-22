Яндекс разрешил встраивать Карты в мобильные приложения

Разработчики Яндекса объявили о запуске нового инструмента — Yandex MapKit. Он позволяет встраивать карты в мобильные приложения сторонним разработчикам, использовать картографические данные и технологии Яндекс. Карт в продуктах для iOS или Android.

Как отмечают разработчики, Yandex MapKit даёт возможность встроить в приложение практически любую функцию Яндекс. Карт, включая поиск организаций и адресов, построение маршрутов с учётом пробок или просмотр панорам.

Карты на основе нового Yandex MapKit умеют работать в офлайн-режиме, без доступа к сети. В новой версии доступны векторные карты — они загружаются быстрее, чем растровые, которые были в предыдущих версиях продукта. Разработчики могут настроить внешний вид карты — например, сделать так, чтобы их цвет менялся в зависимости от времени суток.

Yandex MapKit можно использовать бесплатно или на коммерческой основе. Бесплатная сильно ограничена по функциональности. Она работает только в онлайн-режиме, допускает не больше 25 тысяч запросов в сутки, её нельзя использовать в платных и закрытых приложениях. Платных версий две: стандартная и расширенная. Стоимость годовой лицензии стартует от 120 тысяч рублей в год и зависит от назначения приложения, его возможностей и количества запросов к приложению в сутки.