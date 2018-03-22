Партнерство Cylance и VMware повысит уровень безопасности клиентов

Компания Cylance объявила о сотрудничестве с VMware для работы над продуктом Workspace ONE Trust Network, который предлагает организациям современную модель безопасности, способную защитить пользователей, приложения, конечные точки и сети.

По словам представителей Cylance, надежные решения компании вкупе с платформой Workspace ONE способны обеспечить предиктивную, автоматизированную кибербезопасность. Это партнерство позволит клиентам, которые хотят предотвратить заражение вредоносными программами, пользоваться продуктами Cylance прямо через платформу Workspace ONE.

Кроме того, это даст ИТ-администраторам возможность получать информацию о степени защищенности, обеспечить постоянный мониторинг рисков кибербезопасности и автоматически реагировать на угрозы, принимая соответствующие меры.

«В настоящее время отсутствие технологий безопасности, которые могут адаптироваться к новой экосистеме, привело к тому, что безопасность стала самым серьезным препятствием для цифрового преобразования рабочих пространств», — говорит Дэйв Грант, вице-президент по маркетингу VMware.

«ONE Trust Network обеспечивает доступ к самым передовым провайдерам безопасности в мире, предоставляя клиентам возможность защищать свои сети от атак независимо от типа устройств или приложений, которые используют их сотрудники для ежедневного выполнения своей работы».

Для активации антивирусных сервисов Cylance Workspace ONE будет использовать целую инфраструктуру API, встроенных в платформу. В результате у клиентов будет возможность постоянно мониторить киберриски, что позволит уменьшить время, требуемое на адекватную киберинцидентам реакцию.