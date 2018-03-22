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Энциклопедия Everipedia планирует начать раздавать токены в июне
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Энциклопедия Everipedia планирует начать раздавать токены в июне 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Децентрализованная онлайн-энциклопедия Everipedia планирует бесплатно распространять свои токены. Во вторник конкурент Википедии опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что его токены IQ станут частью поощрительной программы для тех пользователей сервиса, которые помогают ему развиваться, курируя создание новых статей или редактируя старые тексты. Для этого стартап будет использовать возможности сети EOS. Чтобы выкупить свои токены, участники Everipedia должны будут зарегистрировать имеющиеся у них токены EOS в компании. Любой пользователь, купивший токены EOS до 1 июня 2018 года, сможет получить положенные ему токены IQ.
фото: Shutterstock
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