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Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально
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Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MDDevice
Китайская компания Oppo представила свой новый смартфон Oppo A1. Это модель среднего уровня, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне.
Смартфон использует для разблокировки систему распознавания лица и не имеет сканера отпечатков пальцев. Oppo A1 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 13 и 8 Мп.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3180 мАч.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и FM-радио. Смартфон работает под Android 7.1 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2. Oppo A1 предлагается по цене 1499 китайских юаней, то есть около 237 долларов США.
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