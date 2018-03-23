Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально

Китайская компания Oppo представила свой новый смартфон Oppo A1. Это модель среднего уровня, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне.

Смартфон использует для разблокировки систему распознавания лица и не имеет сканера отпечатков пальцев. Oppo A1 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 13 и 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3180 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и FM-радио. Смартфон работает под Android 7.1 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2. Oppo A1 предлагается по цене 1499 китайских юаней, то есть около 237 долларов США.