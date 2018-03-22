Google совершенствует инструменты безопасности в Google Cloud, G Suite

В среду корпорация Google анонсировала набор новых функций безопасности для Google Cloud Platform и G Suite. По словам компании, новые возможности дадут компаниям больше контроля над их средой безопасности.

Для Google Cloud Platform были реализованы службы управления виртуальным приватным облаком VPC Service Controls. В настоящее время в альфа-версии представлен файрвол для основанных на API служб, а также функции защиты данных от утечки в случае проникновения злоумышленника в систему.

«Представьте, что вы создаете невидимую границу вокруг всего внутри приложения, эта граница предотвращает утечку данных и дает возможность настраивать все по своему усмотрению», — пишет вице-президент Google по вопросам безопасности в своем блоге.

Компания также запускает инструмент Cloud Security Command Center, который дает компаниям более глубокое представление о защищенности их данных в облачных сервисах Google. Его основная функция заключается в том, чтобы помочь компаниям собрать данные, оценить угрозы и принять меры до того, как данные будут скомпрометированы или потеряны.

Для более качественной оценки киберрисков Google сотрудничает с такими компаниями, как Cloudflare, CrowdStrike, Dome9, RedLock, Palo Alto Networks и Qualys. Компания также уделила больше внимания противостоянию атакам DDoS и защите приложений, для чего был запущен сервис Cloud Armor.

Cloud Armor предлагает инструменты белых и черных списков, а также интегрируется с сервисом Cloud HTTP (S) Load Balancing.

Что касается G Suite, то здесь корпорация реализовала новые функции антифишинга. Google добавила машинное обучение, которое будет автоматически помечать подозрительные электронные письма с зашифрованными вложениями или встроенными скриптами. В то же время обновленные функции защиты от фишинга теперь могут быть настроены на автоматическое включение последних функций безопасности, рекомендованных Google.

Google также объявила, что на мобильных устройствах, имеющих доступ к G Suite, новые проактивные параметры безопасности будут активированы автоматически.