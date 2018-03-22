Джейлбрейк в 2018 году. Кому он нужен?

Джейлбрейк в 2018 году. Кому он нужен?Очень печально осознавать, что некогда популярное джейлбрейк течение практически прекратило свое существование.

Раньше все продвинутые пользователи iPhone и iPad ждали выхода взлома новой версии, чтобы расширить возможности своих аппаратов. Сейчас многие почти забыли о том, что джейлбрейк еще существует.

Мне удалось вспомнить о взломе iOS в 2018 году. Делюсь мнением и тезисами по этому поводу.

1. Apple закрыла почти все дыры

Во времена iOS 7-9 джейлбрейк выходил быстро и регулярно. Хакеры успевали выпускать утилиты для актуальных версий iOS, в случае неудачи можно было восстановить прошивку и попробовать снова.

Каждый минорный апдейт iOS подвергался взлому, чтобы пользователям не приходилось выбирать между фишками системы и джейлбрейком.

Наряду с угасшим интересом к джейлбрейку со стороны разработчиков большую работу проделали в Apple. Купертиновцы устранили большинство известных уязвимостей и регулярно платят хакерам за новые найденные дыры.

Джейлбрейк iOS 11 вышел лишь через 4 месяца после официального релиза системы. Так много времени на взлом хакеры не тратили очень давно.

2. Разработчики потеряли интерес к джейлбрейку

Создатель Cydia и один из «отцов» джейлбрейка Джей Фримен (Saurik) неоднократно заявлял, что не видит дальнейшего смыла в развитии сообщества.

Несмотря на это, он регулярно каждый год после выхода утилиты для взлома обновлял Cydia, приводил в порядок репозитории и адаптировал некоторые твики.

В этом году Cydia заработала лишь через месяц после выхода джейлбрейка, до этого твики нужно было устанавливать вручную.

До сих пор не оптимизированы под iOS несколько главных репозиториев, что не позволяет размещать в них твики и скачивать расширения.

3. Твики для iOS 11 нужно переписывать

Создатели твиков столкнулись с хорошо переработанной структурой iOS. Почти все дополнения нуждаются в доработке и адаптации, а некоторые в принципе не смогут работать на iOS 11.

Даже самые простые дополнения, которые без модификации работали с iOS 7 до iOS 10 в одиннадцатой версии мобильной системы Apple не поддерживаются или работают с ошибками.

До сих пор не удалось адаптироваться один из главных твиков — Activator. Это не только серьезное самостоятельное расширение, твик нужен для установки и запуска многих других дополнений.

4. Твики для iOS 11 нельзя покупать

По непонятным причинам Saurik не обновляет систему защиты Cydia, которая нужна для покупки платных твиков. Сейчас можно лишь загрузить купленный ранее твик, если его адаптировали под iOS 11.

Можно ли будет покупать платные расширения для iOS 11 в будущем — остается загадкой.

В таких условиях разработчики не заинтересованы в создании новых расширений и адаптации старых.

5. Большинство игр и приложений перешли на freemium и подписку

Одним из направлений джейлбрейка всегда было пиратство. Пользователи делали взлом для установки платных игр бесплатно.

Сейчас многие проекты перешли на подписку или внутриигровые покупки. В этом случае джейлбрейк не помощник пиратам. Все транзакции проходят на серверах разработчиков и обмануть систему на устройстве не получится.

Даже китайские команды хакеров, которые несколько лет назад наперегонки делали утилиты для джейлбрейка потеряли к нему интерес. Тогда их разработку оплачивали создатели китайских магазинов взломанных приложений. Сейчас все это не пользуется большой популярностью.

6. В iOS в текущем виде практически нечего менять или добавлять

Apple давно переняла большинство полезных и нужных фишек из мира джейлбрейка. Даже новые жесты управления iPhone X тоже частично подсмотрены из твиков.

Уже в iOS 10 многие замечали, что Apple больше не нуждается в мире джейлбрейка.

Оставшиеся полезные дополнения либо слишком мелкие, чтобы побудить пользователей делать взлом, либо не работают в iOS 11.

7. Джейлбрейк iOS 11 полупривязный

Это значит, что после перезагрузки iPhone нужно будет повторять процедуру взлома. С одной стороны это достаточно просто: нужно лишь запустить приложение и нажать на кнопку, но с другой — программу для джейлбрейка нужно подписывать через компьютер.

Для тех, кто не оплачивает $99 в год в качестве разработчика iOS, придется переподписывать (переустанавливать) утилиту Electra каждую неделю. Через 7 дней приложение для взлома перестанет запускаться на iPhone.

До этого джейлбрейк почти всегда выходил в качестве полноценной утилиты, которая делала взлом системы и позволяла перезагружать iPhone без потери джейлбрейка.

7. Джейлбрейк iOS 11 очень глючный

За пару недель не самого активного тестирования iPhone с джейлбрейком в моих руках зависал 4 раза. Я не помню подобного со времен Cydia на iPhone первого поколения.

Если джейлбрейк ранее и глючил, то случалось это максимум раз в несколько месяцев или раз в полгода. Взлом раньше всегда был намного стабильней.

Что из твиков работает?

По счастливой случайности у меня оказался iPhone 7 Plus с подходящей для джейлбрейка версией iOS.

Я прошерстил весь каталог твиков, нашел старые любимые расширения, но большинство из них до сих пор не работают с iOS 11.

Установить можно лишь твики из категории «свистелки-перделки», мелкие косметические дополнения. Никаких многооконных режимов на iPhone с iPad, никаких концептуальных изменений интерфейса, никаких продвинутых средств автоматизации, никаких антикражек и защитных приложений (почти все они завязаны на Activator).

Есть с десяток твиков для iPhone X, например, для добавления заряда в процентах, более удобного удаления приложений из панели многозадачности или темной темы интерфейса.

Самое интересное, что удалось найти — твик для переноса интерфейса iPhone X на старые модели, но устанавливать его нужно вручную.

В Cydia непривычно скучно и пусто.

Скорее всего, это последняя версия iOS на которой возможен джейлбрейк. Кому нужен взлом в таком виде через год — я не знаю.