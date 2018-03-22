Google разрабатывает собственное решение на блокчейн

Google , принадлежащая Alphabet Inc. , разрабатывает собственный распределенный цифровой реестр, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций.

Google разрабатывает собственное решение на базе технологии распределённого реестра, которое может быть задействовано в облачных сервисах компании и поможет ей выделиться на фоне конкурентов, использующих завоевавшую в последнее время популярность технологию, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ещё в 2016 году Google запустила пробную программу для разработчиков по использованию блокчейна в своём облаке. По словам одного из источников Bloomberg, последние несколько месяцев члены специальной группы под контролем главы департамента облачных сервисов Дайан Грин активно работали над улучшенными блокчейн-протоколами. Официально Google ситуацию не комментирует.

Компания также занималась покупкой и инвестированием в стартапы, связанные с цифровыми реестрами, и многие из этих сделок не были анонсированы, добавил источник. В 2016 году Google запустила для разработчиков пробную версию для тестирования блокчейн сервиса в своем облаке, и в настоящее время компания изучает более широкие способы для внедрения технологии, приводит агентство слова источников.

Тем не менее, доступные сведения об инвестициях Alphabet в блкочейн-стартапы позволили компании занять первое место среди корпоративных инвесторов по этому показателю в прошлом году, обогнав Citigroup и Goldman Sachs, согласно анализу CB Insights.

При всём энтузиазме Google по отношению к блокчейн-технологиями, компания заняла однозначно негативную позицию по отношению к криптовалютам.