Ещё
Google разрабатывает собственное решение на блокчейн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Google разрабатывает собственное решение на блокчейн 

Вести Экономика 20 минут назад
Фото: Вести Экономика
Google, принадлежащая Alphabet Inc. , разрабатывает собственный распределенный цифровой реестр, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций.
Google разрабатывает собственное решение на базе технологии распределённого реестра, которое может быть задействовано в облачных сервисах компании и поможет ей выделиться на фоне конкурентов, использующих завоевавшую в последнее время популярность технологию, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ещё в 2016 году Google запустила пробную программу для разработчиков по использованию блокчейна в своём облаке. По словам одного из источников Bloomberg, последние несколько месяцев члены специальной группы под контролем главы департамента облачных сервисов Дайан Грин активно работали над улучшенными блокчейн-протоколами. Официально Google ситуацию не комментирует.
Компания также занималась покупкой и инвестированием в стартапы, связанные с цифровыми реестрами, и многие из этих сделок не были анонсированы, добавил источник. В 2016 году Google запустила для разработчиков пробную версию для тестирования блокчейн сервиса в своем облаке, и в настоящее время компания изучает более широкие способы для внедрения технологии, приводит агентство слова источников.
Тем не менее, доступные сведения об инвестициях Alphabet в блкочейн-стартапы позволили компании занять первое место среди корпоративных инвесторов по этому показателю в прошлом году, обогнав Citigroup и Goldman Sachs, согласно анализу CB Insights.
При всём энтузиазме Google по отношению к блокчейн-технологиями, компания заняла однозначно негативную позицию по отношению к криптовалютам.
Вести Экономика: последние новости
Цукерберг заговорил: в Facebook грядут перемены Россияне потратили $500 млн на мобильный софт Сноуден: АНБ следит за пользователями биткоина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу175
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого221
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина64
Украинцев используют как лабораторных мышей130
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение