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Google запустил проект по поддержке журналистов
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Google запустил проект по поддержке журналистов 

Новая Кубань 56 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. О запуске новой программы в своем блоге сообщил Google. На развитие проекта выделено 300 млн долларов. Программа Google Digital News Initiative поможет СМИ пресекать распространение ложной информации, а также развивать бизнес-модели и реализовывать новые технологии.
Помимо этого, компания запустит сервис Subscribe with Google, который обеспечит пользователей подпиской на издания через учетную запись Google. Партнерами нового сервиса уже стали The New York Times, Le Parisien, La Republica, The Telegraph, The Washington Post и многие другие.
Также Google предложил для СМИ новый инструмент Outline для настройки корпоративных локальных сетей по VPN, для безопасного пользования интернетом.
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