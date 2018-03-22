Google запустил проект по поддержке журналистов

Краснодар . 22 марта — Новая Кубань. О запуске новой программы в своем блоге сообщил Google . На развитие проекта выделено 300 млн долларов. Программа Google Digital News Initiative поможет СМИ пресекать распространение ложной информации, а также развивать бизнес-модели и реализовывать новые технологии.

Также Google предложил для СМИ новый инструмент Outline для настройки корпоративных локальных сетей по VPN, для безопасного пользования интернетом.