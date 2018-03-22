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«Молодая аудитория делает онлайн-видео самым востребованным сегментом Интернета»
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«Молодая аудитория делает онлайн-видео самым востребованным сегментом Интернета» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Приведенные в статье данные подтверждаются недавним исследованием Google — смартфоны стали основными устройствами для современных пользователей: 61% россиян регулярно выходит в сеть с мобильных телефонов, 42% смотрят с мобильных онлайн-видео. Это количество продолжит расти за счет доступности смартфонов для любых групп населения и распространения дешевого мобильного интернета. Рост самой аудитории Интернета, в целом, сейчас происходит за счет более старшего поколения, которое пока в большинстве своем предпочитает десктопы. Поэтому темпы, как и замечено в статье, немного замедлятся. Отдельно стоит обозначить, что видео-контент — это один из самых актуальных трендов, который рекламодатели просто не могут пропустить. Рекламные интеграции, прероллы и другие форматы сейчас и в будущем будут крайне востребованы, так как онлайн-видео смотрит самый молодой и восприимчивый сегмент аудитории (а также самый платежеспособный)».
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