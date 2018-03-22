Троян для Android использует Telegram для получения данных жертвы

Недавно обнаруженная вредоносная программа для Android использует API для ботов в Telegram для связи с контрольным сервером (C&C) и получения данных с устройства жертвы. Об этом предупреждают исследователи в области безопасности Palo Alto Networks.

Вредонос получил имя TeleRAT, во многом он похож на ранее обнаруженный троян IRRAT, однако тот использовал API только для связи с командным центром. Стоит отметить, что IRRAT все еще активно используется киберпреступниками. Этот зловред маскируется под приложения, якобы информирующие пользователей о количестве просмотров их профиле в Telegram (на самом деле, Telegram не предусматривает такого функционала).

TeleRAT создает на устройстве два файла — один содержит различную информацию об устройстве (версию системного загрузчика, доступную память и количество процессорных ядер), а другой содержит информацию о канале Telegram и список команд. После установки в системе вредонос уведомляет об этом злоумышленников, отправляя боту сообщение с текущей датой и временем.

Более того, вредоносная программа запускает фоновый процесс для контроля буфера обмена и каждые 4 секунды проверяет наличие новых поступивших команд.

В зависимости от того, какие команды будут получены, вредонос может: получать информацию о контактах, местоположении, списке приложений, содержимом буфера обмена. Также предусмотрены возможности загрузки файлов, создания контактов, установки обоев, получения и отправки SMS, снятия фотографий, приема или совершения звонков и много других возможностей.

Новый вредонос может загружать похищенную на устройстве информацию используя предусмотренный в Telegram API-метод sendDocument. Таким образом, TeleRAT избегает обнаружения.

Использование API позволяет получать обновления двумя способами: с помощью метода getUpdates (который предоставляет историю всех команд, отправленных боту, включая имена пользователей, отправивших эти команды), с помощью Webhook (обновления бота могут перенаправляться на URL-адрес HTTPS, указанный с помощью Webhook).

Исследователи утверждают, что им удалось обнаружить изображение ботмастера, используемого для тестирования этой вредоносной программы. Также в коде TeleRAT эксперты нашли имя пользователя разработчика, которое привело их к каналу Telegram ‘vahidmail67’. Этот канал занимается рекламой приложений, которые помогают пользователям Instagtam получать лайки и подписчиков.