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Глава Fitbit уверен, что Apple Watch неидеальны
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Глава Fitbit уверен, что Apple Watch неидеальны 

iPhones.ru 43 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Глава Fitbit уверен, что Apple Watch неидеальныФинансовый директор производителя акесессуаров Fitbit Билл Зерелла во время очередной конференции поделился своим мнением по поводу такого продукта как Apple Watch. На сегодняшний день смарт-часы Apple официально признаны самым продающимся носимым аксессуаром в мире. Но Зерелла уверен, что Apple Watch не приносят удоволсьтвия своим владельцам.
Я уверен, что мне только предстоит встретить человека, который носит Apple Watch и абсолютно ими доволен.
Зерелла осуждает Apple за то, что Apple Watch работают исключительно с iPhone и несовместимы с платформой Android. В течение нескольких лет миллионы пользователей считали одними из лучших смарт-часов Pebble. Теперь же компания, которая начиналась как стартап, принадлежит компании Fitbit. И чтобы не говорил директор бренда, Apple Watch по-прежнему продаются с завидным успехом, а вот спрос на продукты Fitbit явно отстает.
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