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Директор по информационной безопасности Twitter ушел в отставку
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Директор по информационной безопасности Twitter ушел в отставку 

Ведомости 55 минут назад
Фото: Ведомости
Директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс сообщил, что уходит в отставку. «Twitter был потрясающим путешествием, но как я говорил несколько недель назад, мое время подошло к концу. Уходя, я уверен, что после меня останется отличная команда, которая обеспечит безопасность», — написал Коатс в Twitter.
Он добавил, что теперь станет сооснователем стартапа, связанного с информационной безопасностью. Других подробностей Коатс не сообщил.
Коатс работал в Twitter с января 2015 г. О своем намерении уйти из компании он впервые заявил около трех недель назад, пишет The Verge. Его место займет старший менеджер по информационной безопасности и рискам Джозеф Камиллери, сообщили источники издания в Twitter.
The Verge также отмечает, что практически одновременно с увольнением Коатса о своем уходе объявил директор по информационной безопасности Google Майкл Залевски. «Итак, после 11 лет я собираюсь покинуть Google к концу месяца. Это было веселое путешествие», — написал он в Twitter.
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