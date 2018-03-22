Директор по информационной безопасности Twitter ушел в отставку

Директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс сообщил, что уходит в отставку. «Twitter был потрясающим путешествием, но как я говорил несколько недель назад, мое время подошло к концу. Уходя, я уверен, что после меня останется отличная команда, которая обеспечит безопасность», — написал Коатс в Twitter.

Он добавил, что теперь станет сооснователем стартапа, связанного с информационной безопасностью. Других подробностей Коатс не сообщил.

Коатс работал в Twitter с января 2015 г. О своем намерении уйти из компании он впервые заявил около трех недель назад, пишет The Verge. Его место займет старший менеджер по информационной безопасности и рискам Джозеф Камиллери, сообщили источники издания в Twitter.