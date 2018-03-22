Директор по информационной безопасности Twitter уходит с поста

Об этом пишет портал iz.ru со ссылкой на сообщение издания Verge. Как передают собеседники издания, данное решение было приянто еще три недели назад, однако официального заявления пока не поступало. Уход Коатса из известной корпорации обосновывают его личным желанием начать собственный бизнес.

В Twitter Коатс работает с января 2015 года. Официального комментария от компании пока не поступало.

20 марта решение об уходе с поста принял директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос из-за внутренних разногласий о роли соцсети в борьбе с дезинформацией.

Эксперты отмечают, что его уход говорит о сложившейся в руководстве компании напряженной обстановке.

Как писал «ФедералПресс» ранее, житель Самары отправился в колонию за пропаганду терроризма в социальной сети.

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