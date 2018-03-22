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Директор по инфобезопасности Twitter уходит со своего поста
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Директор по инфобезопасности Twitter уходит со своего поста 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Директор по информационной безопасности Twitter Майкл Коатс объявил о том, что решил уйти из компании, сообщает в четверг Газета.ru.
Ранее Twitter намеревался также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей платформе.
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