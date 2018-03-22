Директор по инфобезопасности Twitter уходит со своего поста

Директор по информационной безопасности Twitter Майкл Коатс объявил о том, что решил уйти из компании, сообщает в четверг Газета.ru Ранее Twitter намеревался также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей платформе.