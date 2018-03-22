Цукерберг заговорил: в Facebook грядут перемены 

Facebook вводит ряд мер, вплоть до тотального аудита разработчиков различных приложений перед тем, как предоставлять им допуск к персональным данным пользователей. Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг, комментируя скандал с британской аналитической компанией Cambridge Analytica.
Глава Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica. Цукерберг заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. Теперь Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты; для доступа к постам и другим личным данным разработчикам придется заключать с ними договор. Цукерберг пообещал провести полный аудит всех приложений, которые имеют доступ к большому объему информации и работа которых вызывает подозрение. А тем разработчикам, кто откажется его делать, закроются доступ к соцсети. Комментируя ситуацию со скандальной утечкой, Цукерберг заявил, что собранные в 2015 году Александром Коганом данные 50 миллионов пользователей, в Facebook потребовали удалить и документально подтвердить это. Однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, которой были переданы эти данные, возможно, на самом деле не удалила информацию.
"Это было нарушение доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это было и нарушение доверия между Facebook и людьми, которые поделились с нами своими данными и ожидали, что мы их защитим. Мы должны это исправить", — заявил Цукерберг.
В апреле компания Facebook обещает провести демонстрацию инструментов, позволяющих быстро и анонимно блокировать доступ к своим данным, предоставленным разработчику того или иного приложения. Скандал, связанный с утечкой личных данных пользователей Facebook разразился в минувшие выходные после публикации The New York Times. Компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предположительно, компания связана с предвыборной президентской гонкой 2016 года и штабом Дональда Трампа.