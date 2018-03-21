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Цукерберг на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica признал ошибки Facebook в вопросе защиты данных пользователей
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Цукерберг на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica признал ошибки Facebook в вопросе защиты данных пользователей 

Newsru.com 10 часов назад
Фото: Newsru.com
Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что компания допустила ряд ошибок в вопросе защиты личных данных пользователей. Впрочем, будут предприняты шаги по улучшению работы социальной сети в этом вопросе. Свое заявление Цукерберг сделал в связи со  скандалом
вокруг британской компании Cambridge Analytica, уличенной в использовании данных 50 млн пользователей Facebook для предвыборной кампании Дональда Трампа.
"Я хочу поделиться свежей информацией по поводу ситуации с Cambridge Analytica — включая шаги, которые мы уже предприняли, и наши дальнейшие шаги по решению этой важной проблемы. Мы несем ответственность за защиту ваших данных, — обратился Цукерберг к пользователям со своей страницы в  Facebook. — Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не случится снова. Хорошие новости заключаются в том, что важнейшие действия для предотвращения повторения этого мы предприняли еще несколько лет назад. Но мы также допустили ряд ошибок, есть над чем поработать, и нам надо активизироваться и сделать это".
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Цукерберг на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica признал ошибки Facebook в вопросе защиты данных пользователей Facebook блокировал аккаунт одиозной фирмы, сотрудничавшей с кампанией Трампа Сайт Кубанского казачьего войска взломали и выложили сообщения с критикой Путина и призывом не голосовать
 Ещё 2 источника 
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