Цукерберг на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica признал ошибки Facebook в вопросе защиты данных пользователей

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что компания допустила ряд ошибок в вопросе защиты личных данных пользователей. Впрочем, будут предприняты шаги по улучшению работы социальной сети в этом вопросе. Свое заявление Цукерберг сделал в связи со скандалом

вокруг британской компании Cambridge Analytica, уличенной в использовании данных 50 млн пользователей Facebook для предвыборной кампании Дональда Трампа

"Я хочу поделиться свежей информацией по поводу ситуации с Cambridge Analytica — включая шаги, которые мы уже предприняли, и наши дальнейшие шаги по решению этой важной проблемы. Мы несем ответственность за защиту ваших данных, — обратился Цукерберг к пользователям со своей страницы в Facebook. — Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не случится снова. Хорошие новости заключаются в том, что важнейшие действия для предотвращения повторения этого мы предприняли еще несколько лет назад. Но мы также допустили ряд ошибок, есть над чем поработать, и нам надо активизироваться и сделать это".