Яндекс Браузер научился блокировать скрытые майнеры криптовалют

Яндекс Браузер научился блокировать скрытые майнеры криптовалютРазработчики даже приводят концепцию работы нового механизма обнаружения. По их словам, но в реальном времени анализирует работу процессора устройства и других вычислительных элементов. Если уровень загруженности процессора необоснованно завышен — начинается проверка открытых вкладок и поиск источника. После того, как была определена вредоносная вкладка, начинается анализ выполняемых скриптов. Как только скрипт майнера будет обнаружен — он будет остановлен, а сайт продолжит работать в штатном режиме.

На очереди — создание реестра, куда будут добавляться вредоносные скрипты и сайты, для того, чтобы механизм мог сразу же их блокировать без предварительного исследования системы. По статистическим данным «Лаборатории Касперского», количество атак на пользователей с помощью скрытых майнеров в 2017 увеличилось на более чем 50% по сравнению с 2016 годом.