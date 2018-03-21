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Яндекс Браузер научился блокировать скрытые майнеры криптовалют
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Яндекс Браузер научился блокировать скрытые майнеры криптовалют 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Яндекс Браузер научился блокировать скрытые майнеры криптовалютРазработчики даже приводят концепцию работы нового механизма обнаружения. По их словам, но в реальном времени анализирует работу процессора устройства и других вычислительных элементов. Если уровень загруженности процессора необоснованно завышен — начинается проверка открытых вкладок и поиск источника. После того, как была определена вредоносная вкладка, начинается анализ выполняемых скриптов. Как только скрипт майнера будет обнаружен — он будет остановлен, а сайт продолжит работать в штатном режиме.
На очереди — создание реестра, куда будут добавляться вредоносные скрипты и сайты, для того, чтобы механизм мог сразу же их блокировать без предварительного исследования системы. По статистическим данным «Лаборатории Касперского», количество атак на пользователей с помощью скрытых майнеров в 2017 увеличилось на более чем 50% по сравнению с 2016 годом.
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