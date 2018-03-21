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Яндекс Браузер стал первым в мире браузером с голосовым помощником
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Яндекс Браузер стал первым в мире браузером с голосовым помощником 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Яндекс Браузер стал первым в мире браузером с голосовым помощникомГолосовой помощник имеет такой же функционал, что и в приложениях для мобильных платформ. По запросу пользователя, помощник может открыть различные сервисы, веб-сайты, найти необходимую музыку, видео, либо другие мультимедийные файлы. Также, помощник может изменять некоторые параметры самого компьютера, например уровень громкости и другие небольшие надстройки.
О причинах добавления «Алисы» в браузер рассказала руководитель разработки Яндекс Браузера для рабочего стола Роман Иванов. Он отметил, что пользователю привычнее выражать свои мысли голосовым путем, поэтому голосовой помощник позволит сэкономить время отклика между программным обеспечением и человеком.
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