Ещё
Безопасность серфинга через общественный Wi-Fi
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть

Безопасность серфинга через общественный Wi-Fi 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Phonlawat ChaicheevinlikitБезопасность серфинга через общественный Wi-FiДля защиты своих ноутбуков, планшетов и смартфонов специалисты рекомендуют использовать виртуальную частную сеть, которая более известна как VPN.
На рынке предлагается большое количество разнообразных VPN. Многие из них не могут обеспечить полную приватность личной информации. Другие могут собирать данные пользователей и даже продавать их рекламному бизнесу. Самая лучшая сеть не регистрирует данные пользователей вообще.
Некоторые VPN взимают определенную сумму комиссии за объем скаченной информации. Но целесообразнее выбрать ту сеть, которая не ограничивает объемы трафика. Не менее важно, чтобы выбранная сеть VPN имела серверы, которые расположены в различных странах мира.
Среди компаний, предлагающих технологию VPN, выделяется Private Internet Access (PIA). Предлагаемый ею VPN не осуществляет регистрацию данных пользователей, не имеет лимита трафика, и его сервера разбросаны по всему миру.
Стоимость подписки составляет $6,95 в месяц. Можно купить годовой абонемент за $39,95. Подписчик имеет право подключить до 5 устройств.
Для работы необходимо загрузить VPN-приложение, которое совместимо с компьютером и смартфоном. Компания PIA затем вышлет логин и пароль для входа в систему. Единственно, что остается пользователю — это открыть приложение, осуществить вход в систему и выбрать географически ближайший сервер. С установленным приложением можно безопасно работать в любых местах, где есть публичный Wi-Fi.
Банки Сегодня: последние новости
Источники сообщили об утечке персональных данных пользователей с серверов Facebook Яндекс Браузер стал первым в мире браузером с голосовым помощником «Яндекс» начал блокировку рекламных объявлений ICO и криптовалют без предупреждений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД52
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»84
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть102
В центре Москвы обрушилось здание40
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы26
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение