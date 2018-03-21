Безопасность серфинга через общественный Wi-Fi

Foto: Phonlawat ChaicheevinlikitБезопасность серфинга через общественный Wi-FiДля защиты своих ноутбуков, планшетов и смартфонов специалисты рекомендуют использовать виртуальную частную сеть, которая более известна как VPN.

На рынке предлагается большое количество разнообразных VPN. Многие из них не могут обеспечить полную приватность личной информации. Другие могут собирать данные пользователей и даже продавать их рекламному бизнесу. Самая лучшая сеть не регистрирует данные пользователей вообще.

Некоторые VPN взимают определенную сумму комиссии за объем скаченной информации. Но целесообразнее выбрать ту сеть, которая не ограничивает объемы трафика. Не менее важно, чтобы выбранная сеть VPN имела серверы, которые расположены в различных странах мира.

Среди компаний, предлагающих технологию VPN, выделяется Private Internet Access (PIA). Предлагаемый ею VPN не осуществляет регистрацию данных пользователей, не имеет лимита трафика, и его сервера разбросаны по всему миру.

Стоимость подписки составляет $6,95 в месяц. Можно купить годовой абонемент за $39,95. Подписчик имеет право подключить до 5 устройств.

Для работы необходимо загрузить VPN-приложение, которое совместимо с компьютером и смартфоном. Компания PIA затем вышлет логин и пароль для входа в систему. Единственно, что остается пользователю — это открыть приложение, осуществить вход в систему и выбрать географически ближайший сервер. С установленным приложением можно безопасно работать в любых местах, где есть публичный Wi-Fi.