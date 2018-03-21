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Эксперты отметили спад в активности вирусов Интернета вещей
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Эксперты отметили спад в активности вирусов Интернета вещей 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Brian JacksonЭксперты отметили спад в активности вирусов Интернета вещейВ качестве подтверждения он привел статистику за последние пол года, в которой не прослеживается активность вирусов, а скорее наоборот — происходит спад активности злоумышленников. Эксперт отметил, что это не означает, что злоумышленники перестали вести активную деятельность, просто специалисты в сфере компьютерной безопасности проводят масштабную работу, которая позволяет стать более защищенным от атак различного уровня.
Денис Макрушин рассказал о принципе действия известного ботнета Mirai, который стал самым популярным инструментом для взлома устройств. Он появился в свободном доступе ещё в 2016 году и использовал весьма простой алгоритм — находил устройства, где пользователи не меняли пароли и оставляли пароли от производителя. Таким образом, злоумышленники получали легкий доступ к устройствам.
— В 2017 действительно наблюдался всплеск активности ботнетов. Только за первую половину 2017 года было создано более семи тысяч вредоносных программ. Но уже сейчас мы наблюдаем динамику спада. Наши специалисты делают все возможное, чтобы исправить уязвимости и сделать устройства более защищенными, — отметил Денис Макрушин.
Также он сообщил о том, что у злоумышленников появился интерес к другим устройствам. Например, если раньше роутеры имели наибольшую часть взломов, то теперь в этом списке появились различные устройства мультимедиа, бытовая техника, оборудование, включая медицинское и многие другие гаджеты.
Специалисты отмечают, что смогли одержать небольшую победу после сокрушительного поражения в прошлом году. Сегодня ими ведется работа по устранению уязвимостей и её результат уже виден по приведенной статистике. На сегодня количество вирусов для Интернета вещей не увеличилось по сравнению с прошлым годом, и все-также составляет 7 тысяч вредоносных программ. Более того, к этой работе были подключены и производители самих устройств, которые стали оснащать свои гаджеты более современными способами защиты от несанкционированного проникновения.
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