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Карты Google помогут узнать время ожидания столика в ресторанах
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Карты Google помогут узнать время ожидания столика в ресторанах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В картах появилась возможность просматривать среднее время ожидания в ресторанах по всему миру.
Карты Google для оперативной системы iOS получили новое полезное обновление под номером 4.47, которое уже доступно большинству пользователей в App Store. Теперь карты покажут, сколько придется ждать столик в ресторанах, сообщает Engadget.
Посмотреть среднее время ожидания можно будет для более миллиона заведений по всему миру. При этом функция будет показывать время для каждого часа, а также уведомлять, когда ждать придется особенно долго.
Помимо этого, обновление облегчит поиск и сортировку отзывов для ресторанов и кафе.
Отмечается, что пока новшество появилось не у всех владельцев техники Apple, однако в ближайшее время станет доступно на всех «яблочных» гаджетах.
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 Ещё 2 источника 
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