Ещё
Google Карты для iOS получили полезное обновление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google Карты для iOS получили полезное обновление 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
После обновления в прошлом месяце, в котором появились данные о трафике в режиме реального времени, карты Google для iOS продолжают развиваться. Сегодняшнее обновление уже доступно в App Store под номером 4.47 и включает в себя новые функции для ресторанов и не только.
Теперь в картах Google появилась возможность просматривать среднее время ожидания в более чем миллионе ресторанов по всему миру. Эта функция показывает среднее время ожидания в ресторане для каждого часа, а также время, когда ждать придется максимально долго.
Кроме того, обновление облегчает поиск и сортировку отзывов. Эта функция пока доступна не всем, но в скором времени Google распространит ее на всех пользователей. Также сегодняшнее обновление добавляет дополнительную информацию для транзитных маршрутов.
Загрузить карты Google для iOS можно по ссылке ниже.
Название: Google Карты Издатель/разработчик: Google, Inc. Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить
Apple Insider: последние новости
#Видео: Эволюция iPad — большой путь самого популярного планшета Полноценный Instagram для Mac? Ну почти Как сделать звонки и уведомления более заметными?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД53
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть110
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»87
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
В центре Москвы обрушилось здание39
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение