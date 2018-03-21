Google Карты для iOS получили полезное обновление

После обновления в прошлом месяце, в котором появились данные о трафике в режиме реального времени, карты Google для iOS продолжают развиваться. Сегодняшнее обновление уже доступно в App Store под номером 4.47 и включает в себя новые функции для ресторанов и не только.

Теперь в картах Google появилась возможность просматривать среднее время ожидания в более чем миллионе ресторанов по всему миру. Эта функция показывает среднее время ожидания в ресторане для каждого часа, а также время, когда ждать придется максимально долго.

Кроме того, обновление облегчает поиск и сортировку отзывов. Эта функция пока доступна не всем, но в скором времени Google распространит ее на всех пользователей. Также сегодняшнее обновление добавляет дополнительную информацию для транзитных маршрутов.

Загрузить карты Google для iOS можно по ссылке ниже.

Название: Google Карты Издатель/разработчик: Google, Inc. Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить