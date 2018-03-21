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Приложение «Тройка» и карта «Москвенок» объединены
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Приложение «Тройка» и карта «Москвенок» объединены 

Open.gov.ru 1 час назад
Фото: Open.gov.ru
Для школьников столицы выпустили электронные карты и брелоки с транспортным приложением «Тройка».
После покупки совмещенной карты родителям необходимо обратиться в образовательную организацию для привязки гаджета к лицевому счету пользователя «Москвенка». Это сможет сделать специалист, ответственный за информационную систему «Проход и питание».
С помощью карт можно не только проходить в школу и покупать еду, но и оплачивать проезд в транспорте.
У карты два не зависящих друг от друга лицевых счета. Пополнить счет «Тройки» или записать любой тип проездного можно в кассах метро, через мобильное приложение «Метро Москвы», а также с помощью сервиса онлайн-пополнения в разделе «Услуги» на сайте mos.ru.
Пополнить лицевой счет «Москвенка» пользователи могут также на портале mos.ru, через приложение «Госуслуги Москвы», со счета мобильного телефона и т.д.
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