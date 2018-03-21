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Основатель Twitter: Биткоин станет единой мировой валютой
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Основатель Twitter: Биткоин станет единой мировой валютой 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Криптовалюта биткоин может стать единственным платежным средством в мире в будущем, считает создатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси.
"Мир в конечном итоге будет пользоваться единственной валютой, в интернете будет одна валюта. Я думаю, что это будет биткоин", — сообщил Дорси в интервью лондонскому изданию The Times.
Дорси — американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, создатель социальной сети Twitter и платформы для обслуживания кредитных карт на мобильных устройствах Square. Дорси является сторонником децентрализованной валюты. Предприниматель недавно присоединился к консорциуму инвесторов, который вложил 2,5 миллиона долларов в стартап Lightning Labs. Разработчики проекта надеются увеличить скорость операций в сети blockchain, сокращая при этом нагрузку в сети.
Биткоин сейчас — самая популярная в мире криптовалюта. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 18.29 мск биткоин дорожал на 6,1%, до 9,14 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 7,66%, до 9,155 тысячи долларов.
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