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В Android появится нативная поддержка датчиков распознавания лиц
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В Android появится нативная поддержка датчиков распознавания лиц 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Нативная поддержка датчиков распознавания лиц может появиться в Android уже в обозримом будущем. Об этом свидетельствует содержание Android Open Source, косвенно подтверждая планы Google по освоению нового метода идентификации. Поддержка системой технологии распознавания лиц позволит производителям смартфонов не тратить время на написание ПО, обеспечивающего работу сканера, сосредоточившись на чем-то отвлеченном.
Несмотря на то что отсылка, найденная в коде AOSP, абсолютно не гарантирует скорого появления смартфонов с функцией распознавания лиц, она доказывает явную заинтересованность представителей индустрии новой технологией. Не исключено, что Google обладает некими тайными знаниями и таким образом готовит фирменную ОС к массовому наплыву устройств с трехмерными датчиками для идентификации пользователей по их лицам.
Впрочем, как сообщает Reuters, первые смартфоны со сканерами распознавания лиц появятся на рынке не ранее 2019 года. На данный момент ни один из производителей первого эшелона не имеет доступа к соответствующим технологиям. По этой причине есть все основания полагать, что первым Android-смартфоном с 3D-датчиками идентификации станет юбилейный Galaxy S10, релиз которого запланирован как раз на весну следующего года.
Обсудить перспективы технологии распознавания лиц можно в Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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